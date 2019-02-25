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المملكة تصدر نفطاً بـ868 مليار ريال في 2018

المملكة تصدر نفطاً بـ868 مليار ريال في 2018
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تواصل – الرياض:

ارتفعت التجارة الخارجية للمملكة خلال عام 2018، بنسبة 23% بما يعادل نحو 305.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضاً بقيمة 597 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 88% بما يعادل 278.8 مليار ريال، مقارنة بـالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 318.7 مليار ريال.

ووفقاً لتحليل استند إلى بيانات رسمية؛ فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، جاءت نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 36% بما يعادل 292 مليار ريال، لتبلغ 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في عام 2017، بحسب “الاقتصادية”.

بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 3%، بقيمة تعادل 13.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 507 مليارات ريال، فيما كانت 493.8 مليار ريال في عام 2017.

وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 36% بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

جاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، مقارنةً بـالفترة نفسها من عام 2017، إضافةً إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.

وعلى أساس شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً للشهر الـ 34 على التوالي، بنحو 49.2 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 91 مليار ريال مقابل واردات بنحو 41.9 مليار ريال.

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