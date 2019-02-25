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الرياض.. «التجارة» تشهر بـ«متسترين» في قطاع الدعاية والإعلان

الرياض.. «التجارة» تشهر بـ«متسترين» في قطاع الدعاية والإعلان
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تواصل – الرياض:

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص عبر مزاولة نشاط الدعاية والإعلان بمدينة الرياض.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي “التجارة” معلومة عن شبهة تستر تجاري بمؤسسة دعاية وإعلان تقدم عبر فروعها الثلاث بمدينة الرياض خدمات الطباعة للمواد المنشورة والفواتير المحاسبية والكروت الشخصية، وضُبطت أدلة مادية ومستندات تظهر كبر حجم التعاملات المالية للمتستر عليه مع مؤسسات وأفراد، إلى جانب مسؤوليته في شراء وتوفير المواد الخام للمطبعة كالورق والأحبار وسداد رسوم ومرتبات العمالة والتعاون مع مندوبي المبيعات وعملاء الشركات والمؤسسات ومنهم شركتا اتصالات وأسمنت معروفة.

وبناء على تلك المعطيات، ثبت تمكين المواطن المتستر للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

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