تنبيه مهم من «الإعلام» بشأن المواقع المروجة للعملات الرقمية

تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت وزارة الإعلام جميع المواطنين، من خطورة المواقع الإلكترونية المروِّجة للاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه الجهات تزعم أنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة، مشيرةً إلى أن ذلك مجرد ادعاء وأنه غير صحيح.

وأضافت وزارة الإعلام: “أن مواقع إلكترونية مروِّجة للاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، تزعم أنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة… غير صحيح، قم بالتبليغ عنهم”.