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«مكافحة التطرف» للمواطنين: احذروا أن تكونوا أداة في يد العدو

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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة تداول الرسائل المسيئة للوطن والمواطن وذلك لعدم استغلالها من الأعداء.

وأوضحت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، اليوم الاثنين، أن رسم صورة نمطية سلبية عن أي مجتمع أحد الأساليب الإعلامية التي ينتهجها الأعداء، والمحزن، حين يقوم بعض أفراد المجتمع المستهدف بتداول تلك الرسائل بحجة التسلية، غير مدركين للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة.

وأضافت الإدارة العامة لمكافحة التطرف أن من الواجب التوقف عن تداول مثل هذه الرسائل؛ حتى لا يكونوا أداة للعدو.

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