توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

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تواصل – فريق التحرير:

وقَّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وجمعية المطاعم والمقاهي “قوت”؛ بهدف توطين 50 ألف وظيفة، وتأهيل وتوظيف 3000 يتيم ويتيمة، وتطوير مهارات 70 ألف مواطن في قطاع الأغذية.

وأوضحت الوزارة أن توطين قطاع المطاعم والمقاهي مبادرة مشتركة لعدد من الجهات، تهدف لتمكين المواطنين والمواطنات من الالتحاق بسوق العمل، وتطوير قدرات ومهارات الباحثين عن العمل.

كما تهدف المبادرة بحسب الوزارة إلى توظيف الباحثين عن عمل في قطاع المطاعم والمقاهي، وتطبيق خاص لعرض فرص العمل في قطاع المطاعم، وتطوير قدرات ومهارات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص العمل الملائمة للأيتام وأصحاب الهمم.

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تستهدف 50 ألف مواطن ومواطنة، وتوفير 50 ألف فرصة عمل حتى عام 2020م.

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