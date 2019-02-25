وظائف بالمدينة الطبية في «جامعة القصيم».. موعد وطريقة التقديم

تواصل – القصيم:

أعلنت جامعة القصيم توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على برنامج التشغيل الذاتي بالمدينة الطبية؛ للعمل بمسمى (طبيب استشاري، وطبيب نائب أول، وطبيب نائب، وصيدلي، وأخصائي غير طبيب).

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.

الوظائف:

1 – طبيب استشاري.

2 – طبيب نائب أول.

3 – طبيب نائب.

4 – صيدلي.

5 – أخصائي غير طبيب.

ولمعرفة التفاصيل والتخصصات يرجى الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1440/06/20هـ وينتهي بتاريخ 1440/07/01هـ، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).