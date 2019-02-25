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«الحرس الوطني» تعدل شروط التقديم في «التجنيد الموحد»

«الحرس الوطني» تعدل شروط التقديم في «التجنيد الموحد»
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الحرس الوطني استمرارية التسجيل في بوابة التجنيد الموحد، مع إجراء تعديل محدود في شروط التقديم من ضمنه تمت زيادة الحد الأقصى لعمر المتقدم على التجنيد العام من 30 سنة إلى 35 سنة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم في بوابة التجنيد الموحد، مفتوح على مدار السنة بدون أرقام طلبات والفرز يتم حسب المفاضلة والاحتياج.

واشترطت وزارة الحرس الوطني، أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

الشروط المطلوبة للمتقدم:

1 – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3 – أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
4 – أن لا تقل سنه عن سبعة عشر (17) عاماً، ولا تزيد عن خمسة وثلاثين (35) عاماً (لا يزيد عن 25 عاماً بالنسبة لهيئة طيران وزارة الحرس الوطني).
5 – أن لا يقل طوله عن (165) سم، ولا يزيد عن (195) سم.
6 – أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.
7 – أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
8 – أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
9 – الشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلتها من وزارة التعليم.
10 – أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة (لذوي التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي).
11 – أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

وأشارت وزارة الحرس الوطني إلى أن التقديم مفتوح على مدار السنة بدون أرقام طلبات، والفرز يتم حسب المفاضلة والاحتياج.

مزايا هيئة طيران الحرس الوطني:
– التعيين على رتبة جندي أول (فني طيران).
– الدراسة والابتعاث الخارجي حسب الحاجة والشروط.
– تذاكر سفر للابتعاث الداخلي والخارجي.
– العلاج والتأمين الطبي خلال دراسته الخارجية.
– حصوله على الشهادات الفنية المعتمدة في مجالات الطيران.
– منح علاوة الطيران (30%) لمن تنطبق عليه الشروط العملية والعلمية للأطقم الجوية.

شروط هيئة طيران الحرس الوطني الإضافية:
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة، ولا يزيد عن (25) سنة.
– حصوله على نسبة (80%) فأكثر في الثانوية العامة.
– حصوله على نسبة (70%) فأكثر في اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة.
– حصوله على (60%) فأعلى في اختبار القدرات.

طريقة التقديم:من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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