بشرى لحملة الثانوية العامة.. وظائف إدارية في مستشفى قوى الأمن

تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض، عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية العامة؛ للعمل بمسمى (مساعد عام ثالث GENERAL ASSISTANT III).

المسمى الوظيفي:

– مساعد عام ثالث (GENERAL ASSISTANT III).

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – شهادة الثانوية العامة.

3 – خبرةُ سنتينِ كمساعد عام، أو دور مماثل في بيئة الرعاية الصحية.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/25م، ولمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).