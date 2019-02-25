بشرى لحملة الثانوية العامة.. وظائف إدارية في مستشفى قوى الأمن

تواصل – الرياض:
أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض، عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية العامة؛ للعمل بمسمى (مساعد عام ثالث GENERAL ASSISTANT III).
المسمى الوظيفي:
– مساعد عام ثالث (GENERAL ASSISTANT III).
الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – شهادة الثانوية العامة.
3 – خبرةُ سنتينِ كمساعد عام، أو دور مماثل في بيئة الرعاية الصحية.
موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/25م، ولمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).