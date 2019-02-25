الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

سر ظاهرة «السحب الغريبة» جنوب المملكة (صور)

سر ظاهرة «السحب الغريبة» جنوب المملكة (صور)

تحذير طبي مهم من «الغذاء والدواء» لبعض المرضى

تحذير طبي مهم من «الغذاء والدواء» لبعض المرضى

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

«لعبة إلكترونية» تدفع طفلة لمحاولة قتل نفسها بجازان.. تفاصيل مثيرة

«لعبة إلكترونية» تدفع طفلة لمحاولة قتل نفسها بجازان.. تفاصيل مثيرة
0

تواصل – جازان:

حاولت طفلة الانتحار بإلقاء نفسها داخل بئر منزلهم في الداير، بسبب لعبة إلكترونية أمرتها بذلك، بعد تهديدها بقتل والديها.

وأقدمت الطفلة “أمجاد” (12 عاماً)، المقيمة بمحافظة الدائر التابعة لمنطقة جازان، على الانتحار استجابة لتعليمات “لعبة مريم”، برمي نفسها في بئر منزلهم عند الساعة 12 في منتصف الليل، وعندما شعر ذووها بفقدانها، كثَّفوا البحث عنها؛ حتى وجدوها ملقاة في أسفل البئر التي يبلغ عمقها 20 متراً.

وتمكن ذووها من إنقاذها بنزول والدها للبئر وإخراجها بمساعدة أحد العاملين لديهم، وتم نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت الطفلة أن اللعبة هددتها بقتل والديها إن لم تفعل ما تؤمر به؛ الأمر الذي يكشف مدى خطورة هذه الألعاب الإلكترونية على الأطفال.

وتسببت اللعبة في حالة من الجدل، وردود فعل واسعة بين مستخدميها؛ لأن شخصية “مريم” تطلب إجابة بعض الأسئلة الدقيقة، مثل: أين يقع منزلك، وأسئلة عن حياتك، وبعض الأسئلة السياسية التي أثارت غرابة واستهجان بعض مستخدميها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نجاة طفلة من حادث مروع أثناء عبورها الطريق (فيديو)

نجاة طفلة من حادث مروع أثناء عبورها الطريق (فيديو)

سائق خاص يشنق نفسه داخل مقر سكنه في جدة

سائق خاص يشنق نفسه داخل مقر سكنه في جدة

بالفيديو.. «مسجون» يستخدم مهارات «السرقة» في دور بطولي

بالفيديو.. «مسجون» يستخدم مهارات «السرقة» في دور بطولي

جدة.. امرأة تترك طفلة «حديثة الولادة» على باب مسجد وتفر هاربة (فيديو)

جدة.. امرأة تترك طفلة «حديثة الولادة» على باب مسجد وتفر هاربة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد
ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد
فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>