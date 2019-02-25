«لعبة إلكترونية» تدفع طفلة لمحاولة قتل نفسها بجازان.. تفاصيل مثيرة

تواصل – جازان:

حاولت طفلة الانتحار بإلقاء نفسها داخل بئر منزلهم في الداير، بسبب لعبة إلكترونية أمرتها بذلك، بعد تهديدها بقتل والديها.

وأقدمت الطفلة “أمجاد” (12 عاماً)، المقيمة بمحافظة الدائر التابعة لمنطقة جازان، على الانتحار استجابة لتعليمات “لعبة مريم”، برمي نفسها في بئر منزلهم عند الساعة 12 في منتصف الليل، وعندما شعر ذووها بفقدانها، كثَّفوا البحث عنها؛ حتى وجدوها ملقاة في أسفل البئر التي يبلغ عمقها 20 متراً.

وتمكن ذووها من إنقاذها بنزول والدها للبئر وإخراجها بمساعدة أحد العاملين لديهم، وتم نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت الطفلة أن اللعبة هددتها بقتل والديها إن لم تفعل ما تؤمر به؛ الأمر الذي يكشف مدى خطورة هذه الألعاب الإلكترونية على الأطفال.

وتسببت اللعبة في حالة من الجدل، وردود فعل واسعة بين مستخدميها؛ لأن شخصية “مريم” تطلب إجابة بعض الأسئلة الدقيقة، مثل: أين يقع منزلك، وأسئلة عن حياتك، وبعض الأسئلة السياسية التي أثارت غرابة واستهجان بعض مستخدميها.