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إصابة مقيم بـ «كورونا» في مكة .. و«الصحة» تتابع الحالة

إصابة مقيم بـ «كورونا» في مكة .. و«الصحة» تتابع الحالة
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تواصل – مكة المكرمة:

أُصيب مقيم في مكة مخالط للمواشي بفيروس كورونا، فيما أكدت الجهات المعنية أن حالته الصحية مستقرة؛ موضحة أنه تم الكشف على جميع مخالطيه، وتبيَّن أن وضعهم الصحي جيد.

وقال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرَّمة حمد بن فيحان العتيبي: نطمئنكم أولاً بأن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرَّمة، ووكالة الصحة العامة، تعملان على مدار الساعة بمتابعة الوضع الصحي والوبائي بمكة المكرَّمة ورصد البلاغات للحالات المشتبه في إصابتها بمرض كورونا أولاً بأول، وفحصها للتأكد من سلبيتها من المرض.

وأكد الالتزام على مدار العام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية الخاصة الحكومية للتعامل مع الإصابات بالأمراض التنفسية؛ وفقاً لدليل الإجراءات المعتمد من مقام الوزارة.

وأضاف: ننسق مع الجهات الحكومية الأخرى؛ كالأمانة ووزارة الزراعة، بعمل جولات دورية على مواقع تربية المواشي وأخذ المسحات الاحترازية اللازمة والتعامل وفقاً لما يردها من نتائج وملاحظات.

وتابع: تم من خلال أعمال المراقبة الوبائية رصد حالة لمقيم يعمل في تربية المواشي، وتأكدت إصابته بمرض كورونا، وتم عزله وتقديم الخدمة الطبية له، ووضعه الصحي مستقر حالياً، وتم الاطمئنان على جميع مخالطيه، ووضعهم الصحي جيد ولم تثبت لدينا أيُّ إصابات أخرى.

كما نشير إلى أن “صحة مكة” بالتنسيق مع الوزارة تتابع المستجدات أولاً بأول مع استمرارية الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، والتركيز أيضاً على الجانب التوعوي لمراجعي المنشآت الصحية وأفراد المجتمع المكي من خلال برامج التوعية الصحية المختلفة، ونهيب بالجميع تلقي المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الإصغاء للشائعات.

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