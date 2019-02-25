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مكة.. 85 ألف ريال «مجهولة المصدر» تقود مقيماً إلى الشرطة

مكة.. 85 ألف ريال «مجهولة المصدر» تقود مقيماً إلى الشرطة
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تواصل – مكة المكرمة:

تحقق شرطة الكعكية مع مقيم إندونيسي على خلفية عثور رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، بحوزته على مبلغ مجهول المصدر.

وأثناء تواجد أحد رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في مركز الضبط الأمني بالشميسي بطريق “مكة – جدة” السريع التابع لقوة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة؛ اشتبه رجال القوة في مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة مقيم إندونيسي.

وبتفتيش المركبة عُثر بحوزته على مبلغ قدره 85 ألف ريال مجهول المصدر، وبسؤاله عن ملكيته أو ما يثبت أي مصدر؛ لم يبرز ما يثبت ذلك؛ حيث جرى إعداد محضر بالحادثة، وتسليم المبلغ والشخص لشرطة الكعكية بحكم الاختصاص.

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