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وفاة قائد مدرسة ارتطمت مركبته بجمل سائب في محافظة الحريق

وفاة قائد مدرسة ارتطمت مركبته بجمل سائب في محافظة الحريق
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الحريق، ظهر اليوم، وفاة قائد مدرسة الحريق الأولى، بعد ارتطام مركبته بجمل سائب على طريق حوطة بني تميم الحريق، أثناء عودته من عمله.

وقال مدير الإشراف التربوي بتعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، عبدالله الدكان، في تغريد له عبر حسابه على “تويتر”: “تُوفي قبل قليل زميلنا إبراهيم بن محمد آل حسين، قائد مدرسة الحريق الأولى وهو عائد من مدرسته؛ إثر حادث أليم على طريق “حوطة بني تميم الحريق”؛ بسبب اعتراض أحد الجمال السائبة.. رحمه الله رحمة الأبرار الأطهار”.

وأضاف الدكان: “ما زال إهمال ملاك الإبل وتجاهل الجهات المعنية يسهم في حصد أرواح الأبرياء تباعاً”.

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