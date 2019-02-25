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تجمع مياه يُغلق مداخل حيّي «السامر والواحة».. وأمانة جدة تكشف الملابسات

تجمع مياه يُغلق مداخل حيّي «السامر والواحة».. وأمانة جدة تكشف الملابسات
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تواصل – جدة:

كشفت أمانة محافظة جدة تفاصيل وملابسات تجمع المياه بشرق طريق الحرمين شمال المحافظة، التي باتت أشبه ببحيرة عملاقة؛ مما تسبب في إغلاق مداخل حيّي “السامر”، و”الواحة”.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل، محمد البقمي، أن الموقع عبارة عن تجمُّع مياه نتيجة لأعمال حفر بأحد المخططات، حيث قام المالك بتشغيل مضخة وتصريف المياه للشارع العام.

وأشار البقمي، إلى أن البلدية الفرعية قامت بإشعار المالك، وسحب المضخة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، كما تمت معالجة تجمعات المياه.

وأعرب الأهالي عن استيائهم إزاء تجمع المياه وعرقلة حركة المرور، وإغلاق مداخل الحيين، وطالبوا بسرعة إنقاذهم من هذه البحيرة التي شهدت طفحاً للمياه أكثر من مرة.

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