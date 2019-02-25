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سر ظاهرة «السحب الغريبة» جنوب المملكة (صور)

سر ظاهرة «السحب الغريبة» جنوب المملكة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الراصد الجوي سامي بن عبيد الحربي، عن سر الظاهرة الغريبة التي ظهرت في السحاب بعددٍ من مناطق المملكة قبل عدة أيام.

وقال الحربي: إن الظاهرة الغريبة التي ظهرت في المملكة تعرف باسم “فولستريك”، وهي نادرة الحدوث، تتشكل كدوائر بيضاوية إلى حد ما وكأنها تلقت ضربة في المنتصف.

وتابع: “تحدث غالباً بسبب أن درجة حرارة الماء فيها تكون أقل من الصفر، لكنها غير متجمدة في الوقت نفسه، بسبب عدم وجود جزيئات التنوي الجليدي”.

الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة قد تم رصدها قبل عدة أيام في مناطق مختلفة جنوب المملكة، وتم تداول صور لها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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