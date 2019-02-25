الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

تحذير طبي مهم من «الغذاء والدواء» لبعض المرضى

تحذير طبي مهم من «الغذاء والدواء» لبعض المرضى

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

هل انتهى فصل الشتاء؟.. «المسند» يجيب

هل انتهى فصل الشتاء؟.. «المسند» يجيب

«البيئة» توصي بإغلاق أسواق الإبل في وادي الدواسر والقريات

«البيئة» توصي بإغلاق أسواق الإبل في وادي الدواسر والقريات
0

تواصل – فريق التحرير:

أوصت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإغلاق أسواق الإبل في محافظتي وادي الدواسر والقريات بصورة فورية، كإجراء احترازي إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيهما، بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس “كورونا”، موضحةً أنَّ هذا الإجراء سيشمل جميع الأسواق التي تظهر بها حالات مماثلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن التوصيات جاءت بعد رصد حالات متعددة للإصابة البشرية بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS – COV) بالمحافظتين في الفترة الأخيرة، وهو ما أدَّى إلى تقييم الحالة بوصفها اندلاعة وبائية، مبيناً أنَّ إغلاق الأسواق سيقلِّل احتمالية إيجاد مصدر عدوى للبشر أو الإبل من الإبل المصابة، وسيمنع انتشارها خصوصاً مع ملاءمة الظروف الجوية لذلك.

وأكد الدكتور أبا الخيل على ضرورة منع دخول أي إبل جديدة إلى الأسواق، وكذلك منع خروج الإبل الموجودة داخلها، مع مراقبة الوضع الصحي لمدة لا تقل عن 21 يوماً من تاريخ الإغلاق، من خلال سحب عينات مسحية أنفية كل 7 أيام، وفحصها بالاختبار الحقلي السريع للمرض (MERS – COV).

وأكد أبا الخيل بضرورة رش جميع الحظائر داخل الأسواق بمطهر (TH4) لتطهير الأرضيات، وتحديد ملابس خاصة لاستعمالها داخل الأسواق وعدم الخروج بها، إضافةً إلى توزيع مطهرات الأيدي والكمامات الفيروسية على جميع المخالطين للإبل وعمال الرعاية أثناء فترة إغلاق الأسواق.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البيئة» تعلن توفر 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء

«البيئة» تعلن توفر 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء

وفاة و13 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أسبوع.. 9 منها بوادي الدواسر

وفاة و13 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أسبوع.. 9 منها بوادي الدواسر

«البيئة»: 45 يوماً لانتهاء التسجيل في برنامج ترقيم الإبل

«البيئة»: 45 يوماً لانتهاء التسجيل في برنامج ترقيم الإبل

بيان توضيحي من «الصحة» بشأن حالات «كورونا» في وادي الدواسر

بيان توضيحي من «الصحة» بشأن حالات «كورونا» في وادي الدواسر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد
ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد
فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>