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خادم الحرمين يلتقي ملك البحرين وأمير الكويت في مصر

خادم الحرمين يلتقي ملك البحرين وأمير الكويت في مصر
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تواصل – واس:

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم الاثنين، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر من الجانب البحريني، معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير شؤون الإعلام علي الرميحي.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر من الجانب الكويتي، معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ومعالي وكيل الديوان الأميري مدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد.

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