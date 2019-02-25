دراسة تكشف علاقة «تمرين الضغط» بأمراض القلب

تواصل – وكالات:

اقترحت نتائج دراسة جديدة اعتبار القدرة على تنفيذ تمرين الضغط مؤشراً على مدى خطر الإصابة بأمراض القلب بحسب ما نشره موقع «24.ae»، إذ كلما كان الإنسان قادراً على تنفيذ الضغط مرات أكثر كلما قلّ خطر إصابة القلب، وكلما قلت القدرة زاد الخطر.

وأظهرت نتائج الدراسة أن من يستطيعون تنفيذ الضغط 40 مرة أو أكثر يقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 96 % مقارنة بمن استطاعوا استكمال الضغط 10 مرات أو أقل.

وأجريت الدراسة في جامعة هارفارد، ونُشرت نتائجها في مجلة «جاما» الطبية. وشارك في تجاربها أكثر من 1100 شخص متوسط أعمارهم 39 عاماً. وتمت مراجعة بياناتهم الصحية خلال 10 سنوات، إلى جانب جمع معلومات عن طبيعة التمارين والنشاط البدني الذي يمارسونه.

ودعت نتائج الدراسة الأطباء إلى اعتبار القدرة على ممارسة تمرين الضغط مؤشراً قليل التكلفة لمعرفة مدى خطر الإصابة بأمراض القلب لدى المريض.