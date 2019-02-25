الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تحذير طبي مهم من «الغذاء والدواء» لبعض المرضى

تحذير طبي مهم من «الغذاء والدواء» لبعض المرضى

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

هل انتهى فصل الشتاء؟.. «المسند» يجيب

هل انتهى فصل الشتاء؟.. «المسند» يجيب

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

«حماية المستهلك» ترصد مخالفات في عقود التمويل العقاري ببنك «ساب»

«حماية المستهلك» ترصد مخالفات في عقود التمويل العقاري ببنك «ساب»
0

تواصل – الرياض:

رصدت جمعية حماية المستهلك عدداً من المخالفات لدى بنك “ساب” في بعض عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة، بعد ورود عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين.

وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن عقود بعض عملاء بنك ساب، تخالف مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، وكذلك مبدأ الإفصاح والشفافية في حماية عملاء شركات التمويل، والذي يلزمها بتحديث معلومات منتجاتهم التمويلية بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة غير مضللة.

وأكدت الجمعية أنها قدرت وضع اندماج بنك ساب مع البنك الأول وانتظرت مبادرتهم لتصحيح العقود المخالفة أسوة بباقي البنوك، وقد مضى على مبادرة البنوك أكثر من ثمانية أشهر ولم يتم ملاحظة أي تحرك مرضٍ لحل مشكلة متضرري العقود.

وأوضحت أنها وجهت دعوة للاجتماع مع بنك “ساب”، ولم يتم الرد على الدعوة، ولم يتجاوب البنك في تصحيح وضع المتضررين من العقود.

ودعت الجمعية المتضررين من المخالفات المرصودة في العقود، لرفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

وقالت الجمعية إنها تتعاون مع مؤسسة النقد لمتابعة مدى التزام البنوك في تصحيح أوضاع المستهلكين، ومناقشة وضع عملاء بنك ساب الذي لم يبادر بعد لمعالجة عقود عملائه، أسوة بباقي البنوك، وأن الجمعية ستتخذ إجراءات مغايرة عن التي اتخذتها سابقاً مع البنوك المبادرة بمعالجة العقود.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حماية المستهلك: لا يجوز لـ«الإيواء السياحي» الاحتفاظ بصور الوثائق الشخصية أو تصويرها

حماية المستهلك: لا يجوز لـ«الإيواء السياحي» الاحتفاظ بصور الوثائق الشخصية أو تصويرها

حماية المستهلك: 5 تنبيهات للمتسوّقين تجب معرفتها عند الشراء بالتقسيط

حماية المستهلك: 5 تنبيهات للمتسوّقين تجب معرفتها عند الشراء بالتقسيط

«حماية المستهلك» تحذر من «مصاصي الكهرباء» وتوجه نصائح للتوفير

«حماية المستهلك» تحذر من «مصاصي الكهرباء» وتوجه نصائح للتوفير

بالفيديو.. «حماية المستهلك» تحذر من شراء هذه اللعبة: خطر على سلامة الأطفال

بالفيديو.. «حماية المستهلك» تحذر من شراء هذه اللعبة: خطر على سلامة الأطفال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد
ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد
فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>