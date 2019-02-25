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جمعية تحفيظ بـ «الشرقية» تحقق المركز الأول في جائزة الملك سلمان

جمعية تحفيظ بـ «الشرقية» تحقق المركز الأول في جائزة الملك سلمان
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تواصل – الدمام:

حصلت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية المركز الأول في الفرع الأول “للبنين” للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الـ 21 للعام الحالي 1440هـ، كما حققت المركز الأول في الفرع الثالث والمركز الثاني في الفرع الخامس “للبنات”.

حيث حل في المركز الأول في الفرع الأول للبنين مجاهد بن فيصل الردادي المرشح من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية، فيما حققت المرشحة من الجمعية، أسماء بنت حميد الشمري المركز الأول في الفرع الثالث، والمرشحة أنوار بنت حميد الشمري، المركز الثاني بالفرع الخامس.

وقدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية معالي الشيخ يوسف العفالق، التهنئة لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وأهل المنطقة الشرقية ولجميع منسوبي الجمعية لتحقيق المرشحين من المنطقة الشرقية المراكز المتقدمة، كما هنأ الفائز والفائزات وأهاليهم،
سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

وأشار الشيخ العفالق إلى أن المسابقة على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده من ضمن ما توليه الدولة وفقها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وأمراء المناطق يحفظهم الله لكتاب الله من أهمية كبيرة، بالإضافة إلى الدعم والمتابعة المستمرة الذي تلقاه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك لما لجمعيات تحفيظ كتاب الله من دور كبير في صلاح الفرد والمجتمع.

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