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«مفوضية اللاجئين»: عودة 12 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم

«مفوضية اللاجئين»: عودة 12 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم
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تواصل – واس:

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم الاثنين، عودة 12373 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم منذ الفترة الواقعة بين 15 أكتوبر 2018 م ، حتى 20 فبراير من العام الحالي، بحسب الأرقام المسجلة لدى قائمة العائدين لدى الحكومة الأردنية وسجل البيانات المسجلة لدى المفوضية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المفوضية محمد حواري في تصريح صحفي له، أن العودة بالنسبة للاجئين السوريين كانت وما زالت طوعية، واللاجئ وحده من يملك القرار بالعودة أو البقاء.

وأفاد حواري أن عودة اللاجئ تتم من خلال التنسيق بين السلطات الأردنية والمفوضية، نافياً وجود أية قيود أو معوقات عليها، كما لفت إلى أن اللاجئ يملك الحرية في اتخاذ القرار دون ضغوطات ولا تدخلات من أي جهة.

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