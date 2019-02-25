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«الأرصاد» تنبه بهطول أمطار رعدية على الطائف والهدا

«الأرصاد» تنبه بهطول أمطار رعدية على الطائف والهدا
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظات الطائف، وميسان، والهدا، والشفا والأجزاء المجاورة لهما، تستمر حتى التاسعة مساء.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

وأكدت على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

 

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