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دراسة تحدد النظام الغذائي المناسب لـ «كبار السن»

دراسة تحدد النظام الغذائي المناسب لـ «كبار السن»
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تواصل – وكالات:

قالت نتائج دراسة جديدة إن النظام الغذائي الغني بالبروتين قليل السعرات الحرارية هو الأنسب لكبار السن لضمان ضبط الوزن، وتعزيز كثافة العضلات والعظام. ويتعرض الإنسان مع التقدم في العُمر إلى نقص في كثافة العظام والعضلات ما يزيد خطر الإصابة بالكسور.

وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها “أمريكان جورنال أو كلينيكال نيوتريشن” تم إجراء تجربة بمشاركة 96 شخصاً متوسط أعمارهم 65 عاماً، خضعوا خلالها لنظام قليل السعرات يوفر غراماً من البروتين أو أكثر في اليوم لكل كغم من وزن الجسم.

وأظهرت النتائج بعد اتباع هذا النظام لمدة 6 أشهر تحسن كثافة العظام لدى المشاركين، واكتسابهم 0.75 نقطة على مؤشر احتمالات امتداد العُمر.

ووفقاً لفريق البحث الذي أجرى التجربة من جامعة ويك فورست الأمريكية على بعض كبار السن مراقبة كمية البروتين خاصة الحيواني، لكن بشكل عام يساعد ضبط عدد السعرات مع زيادة كمية البروتين على إبقاء الوزن تحت السيطرة، وتعزيز كثافة العضلات والعظام.

وتحث التوصيات الغذائية كبار السن على تنويع الأطعمة للحصول على الفيتامينات والمعادن المطلوبة، مع تقليل كمية الكربوهيدرات والدهون، وبحسب توصيات الدراسة الجديدة يمكن زيادة البروتين الخالي من الدهون إلى هذا النظام للوقاية من الكسور.

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