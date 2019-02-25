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واقعة صادمة بالمدينة.. مواطنة ذهبت لزراعة شعر فسلخ الطبيب فروة رأسها

واقعة صادمة بالمدينة.. مواطنة ذهبت لزراعة شعر فسلخ الطبيب فروة رأسها
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تواصل – المدينة:

فوجئت مواطنة في العقد الثالث من العمر بالمدينة المنورة بسلخ فروة رأسها وتشويهها، بعد أن ذهبت إلى طبيب عربي يعمل بإحدى عيادات الأسنان بمجمع طبي وسط المدينة لإجراء عملية زرع لشعرها.

وتعود تفاصيل مأساة المواطنة، إلى قيام طبيب عربي متخصص في جراحة الوجه والفكين يمارس العمل في عيادة أسنان بأحد المجمعات الطبية، بالترويج لنفسه عبر “تويتر” بوجود زراعة للشعر في عيادته.

وتفاعلت المواطنة مع الإعلان وذهبت لإجراء زراعة جزء بسيط من شعر الرأس، لكنها صدمت بعد أن وضع المخدر تمهيدا للعملية بسلخ جزء كبير من فروة الرأس من الأعلى وبروز مساحة من الجمجمة لتصاب بالذعر.

وحاول الطبيب تطمينها بأنه سيتم إكمال الزراعة من داخل الجلد وعمل الخياطة لها، إلا أنها رفضت هذا الإجراء.

وتقدمت المواطنة بشكوى إلى صحة المدينة، التي فتحت تحقيقاً في الواقعة، واكتشفت أن الطبيب يمارس عملاً مخالفاً لتخصصه ولأنظمة واشتراطات هيئة التخصصات الطبية.

من جانبه، قال مدير الإعلام الصحي بصحة المدينة حاتم سمان، إن إدارة الالتزام قامت بإغلاق المجمع والعيادة تحفظياً مع فرض غرامة مالية، وإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية، كما تمت إحالة الطبيب إلى النيابة العامة لممارسته تخصصا غير مرخص للعمل به، بحسب”عكاظ”.

 

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