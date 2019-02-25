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«صحة مكة» تؤكد متابعتها لبلاغات «كورونا»

«صحة مكة» تؤكد متابعتها لبلاغات «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

طمأنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أهالي وقاطني وزوار البلد الحرام، حرصها الشديد على متابعة الوباء كرونا.

وذكر المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد العتيبي أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ووكالة الصحة العامة تعمل على مدار الساعة بمتابعة الوضع الصحي والوبائي بمكة المكرمة ورصد البلاغات للحالات المشتبه إصابتها بمرض كورونا أولاً بأول، وفحصها للتأكد من سلبيتها من المرض، مع التأكيد على مدار العام بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية الخاصة والحكومية للتعامل مع الإصابات بالأمراض التنفسية وفقاً لدليل الإجراءات المعتمد من الوزارة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى كالأمانة ووزارة الزراعة، بعمل جولاتها الدورية على مواقع تربية المواشي وأخذ المسحات الاحترازية اللازمة والتعامل وفقا لما يردها من نتائج وملاحظات.

وأضاف: «تم من خلال أعمال المراقبة الوبائية رصد حالة لمقيم يعمل في تربية المواشي تأكد إصابته بمرض كورونا وتم عزله وتقديم الخدمة الطبية له، ووضعه الصحي مستقر حالياً وتم الاطمئنان على جميع مخالطيه ووضعهم الصحي جيد بحمدالله ولم تثبت لدينا أي إصابات أخرى بحمد الله».

وأشار إلى أن صحة مكة بالتنسيق مع مقام الوزارة تتابع المستجدات أولاً بأول مع استمرارية الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والتركيز أيضا على الجانب التوعوي لمراجعي المنشآت الصحية وأفراد المجتمع المكي من خلال برامج التوعية الصحية المختلفة.

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