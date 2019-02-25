الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

هل انتهى فصل الشتاء؟.. «المسند» يجيب

هل انتهى فصل الشتاء؟.. «المسند» يجيب

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

صحيفة تكشف عن تورط «حزب الله» في فضيحة مدوية بـ«لبنان»

صحيفة تكشف عن تورط «حزب الله» في فضيحة مدوية بـ«لبنان»

نائب وزير الدفاع يشكر خادم الحرمين لصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين بالحد الجنوبي

نائب وزير الدفاع يشكر خادم الحرمين لصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين بالحد الجنوبي
0

تواصل – واس:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ،الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريماً من القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

وقال سمو الأمير خالد بن سلمان: “إن الاهتمام الدائم و الدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب “، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقراها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه – حفظهما الله – .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

إمام الحرم المكي يؤم المصلين في الحد الجنوبي (فيديو)

إمام الحرم المكي يؤم المصلين في الحد الجنوبي (فيديو)

لأول مرة في المنطقة.. جراحة نادرة لترميم أصابع جندي أصيب بلغم حوثي

لأول مرة في المنطقة.. جراحة نادرة لترميم أصابع جندي أصيب بلغم حوثي

عائلة بالدمام ترصد مكافأة 100 ألف ريال لمَن يعثر على والدهم المُسن

عائلة بالدمام ترصد مكافأة 100 ألف ريال لمَن يعثر على والدهم المُسن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد
فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد
“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>