صلاة الميت على الشهيد «الحربي» بالمسجد النبوي (صور)

تواصل – المدينة المنورة:

أدى نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل وعدد من القادة العسكريين وجموع المصلين، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف بالحرس الوطني متعب هايس فاهد الحربي، وذلك في المسجد النبوي الشريف عقب صلاة المغرب أمس الأحد.

ونقل الأمير سعود تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد لأسرة وذوي الشهيد، مبيناً أن الشهيد قدم روحه رخيصة صوناً لوطنه ومقدساته.

من جهتهم، عبرت أسرة الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ولأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه على مشاعرهم ومواساتهم لهم.