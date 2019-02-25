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جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى
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تواصل – متابعات:

كشف ناشط في جميع الديات عن شخصين تم جمع ديات القتل لهما، ثم عاودا ارتكاب جرائم القتل مرة أخرى اعتماداً على الديات التي تدفع لهما.

وقال الناشط خالد الدليان في حديثه لبرنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك شخصاً ارتكب جريمة قَتل، فتم جمع مبلغ 20 مليون ريال له، وبعد خروجه من السجن بستة أشهر ارتكب جريمة قَتل أخرى، غير أن عائلته تركته في السجن، ولم تسع لجمع الدية له بعد الجريمة الثانية، وحكم عليه بالقصاص.

وأضاف الدليان أن شخصاً آخر تم جمع الدية له مرتين في جريمتين مختلفتين، والآن يمارس حياته بشكل طبيعي وسط المجتمع، ويذهب إلى عمله ويعود منه وكأنه لم يفعل شيئاً.

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