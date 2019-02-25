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«الراجحي» ينبه «التجارة» للتستر في قطاعات الرخام والسيراميك والأخشاب

«الراجحي» ينبه «التجارة» للتستر في قطاعات الرخام والسيراميك والأخشاب
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور صالح الراجحي، أستاذ العلوم السياسية، الشكر لوزارة التجارة والاستثمار على جهدها المتميز في مكافحة الغش والتستر التجاري، مؤكداً أن البلاد بحاجة للمزيد من الحزم والصرامة بشكل أكبر دون مراعاة كائن من كان من المتسترين، لكونهم يعبثون باقتصاد البلاد ويضرون العباد.

ونوه “الراجحي” في تغريدة له على “تويتر”: أتمنى أن تنتبه وزارة التجارة على المتسترين على تجارة الرخام والسيراميك والأخشاب ومواد البناء فهي تحتكر من جنسيتين أو ثلاث معروفة.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد شهرت بمواطن ووافد من جنسية مصرية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص عبر مزاولة نشاط التجارة في بيع الأدوات المكتبية والتجهيزات المدرسية بمدينة حائل.

وصدر حكم المحكمة الجزائية بحائل تضمن غرامة مالية قدرها 800 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

واعتبرت غرامة الـ”800 ألف ريال” غرامة رادعة، ونالت إعجاب بعض الكتاب والمغردين، الذين أكدوا أن الحسم في العقوبات وتغليظها هو أمر رادع لكل من تسول له في ممارسة الغش التجاري.

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