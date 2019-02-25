الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

جُمعت لهما ديات قتل «ضخمة» ثم ارتكبا الجريمة مرة أخرى

هل انتهى فصل الشتاء؟.. «المسند» يجيب

هل انتهى فصل الشتاء؟.. «المسند» يجيب

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

صحيفة تكشف عن تورط «حزب الله» في فضيحة مدوية بـ«لبنان»

صحيفة تكشف عن تورط «حزب الله» في فضيحة مدوية بـ«لبنان»

كاتب صحفي: المملكة رائدة إنتاج الطاقة بآسيا ومحورها السياسي

كاتب صحفي: المملكة رائدة إنتاج الطاقة بآسيا ومحورها السياسي
0

تواصل – الرياض:

قال الكاتب الصحفي الدكتور علي الخشيبان إن للمملكة دورها الرائد كمنتج للطاقة وكمحور سياسي استراتيجي في منطقة آسيا، وهو ما يجعلها ورقة رابحة أمام المتنافسين الدوليين.

وفي مقاله المنشور بصحيفة الرياض بعنوان (المملكة وآسيا.. تحديات دولية وتنسيقات متجددة) اوضح الخشيبان ان “الملخص البسيط لفكرة التحديات الجديدة التي تطرحها دول آسيا الصاعدة نحو العالم ترسخ أن هذا الصعود الدولي لدول آسيا أمر حيوي للعالم كله، ولا يمكن إيقافه، ولكن الفكرة الأهم أن دول الشرق الأوسط خاصة الدول الغنية بالطاقة ستظل لاعبا استراتيجيا في سياسات العالم الجديدة، فالتوازن الدولي والمصالح الاستراتيجية الدولية تدخل منعطفاً مختلفاً مع الصعود الجديد لدول آسيا القوية بجانب روسيا التي تنفصل بتاريخ مليء بالصراعات مع جيرانها الأوروبيين وأميركا”.

وشدد على أنه “لا يمكن إغفال أي اتجاه سياسي يمكن أن تذهب إليه المملكة وهي تستجيب تلقائيا للتحولات الدولية، فالمصالح الاستراتيجية السعودية تبقى على المحك في بناء علاقاتها الآسيوية، بجانب أهمية تأمين هذه المصالح، فالفرصة التي تتيحها التحولات الدولية لا بد من استثمارها، خاصة أن المملكة سوف تبقى ممولا رئيسا للطاقة في العالم عقوداً مقبلة، فالمملكة عبر سياساتها الجديدة الهادفة إلى بناء دولة ومجتمع حيوي لم تعد تنظر إلى الواقع من خلال الفرصة التقليدية المتمثلة في تحصيل الموارد المالية، فالإنسان السعودي في التجربة السعودية الجديدة يدل على الخط الاستراتيجي الواضح، وهذا ما يجعل المصالح السعودية تخصص جزءا من تحولاتها الاستراتيجية ليشمل الإنسان السعودي وتنمية قدراته وتخصيص الجزء الأكبر من الاستثمار فيه”.

واختتم الكاتب مقاله بالقول إن المملكة وآسيا وقد تكون أيضا روسيا إنما هي خيارات تخضع للتحولات الدولية فحتى أميركا وأوروبا تفكران في الاتجاه ذاته، موردا ثلاثة خيارات مهمة في آسيا ودولها الصاعدة تنمويا وهي:

أولا، هذه الدول سوف تظل لديها الرغبة المستمرة في الحصول على الطاقة من أكبر مصدريها.

ثانيا، هذه الدول يستوطنها الإسلام تاريخيا، والمملكة الدولة المحورية بلا منازع في رعاية الإسلام ومقدساته.

ثالثا، دول آسيا لديها الاستعداد لتقديم مسارات تنموية للاستثمار في الإنسان السعودي ونقل التقنية مهما كان شكلها والتدريب عليها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ريما بنت بندر».. أول سفيرة في تاريخ المملكة

«ريما بنت بندر».. أول سفيرة في تاريخ المملكة

من ثمار زيارة ولي العهد.. الهند تعلن تأشيرة إلكترونية مبسطة للسعوديين

من ثمار زيارة ولي العهد.. الهند تعلن تأشيرة إلكترونية مبسطة للسعوديين

أول تعليق من «وزير التعليم» بشأن إدراج اللغة الصينية في «المناهج»

أول تعليق من «وزير التعليم» بشأن إدراج اللغة الصينية في «المناهج»

«مؤشر العمرة» يكشف عن عدد التأشيرات والجنسيات الأكثر قدوماً

«مؤشر العمرة» يكشف عن عدد التأشيرات والجنسيات الأكثر قدوماً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد
فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد
“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>