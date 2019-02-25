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«العدل» تدعو 59 مرشحة على الوظائف النسائية للمراجعة

«العدل» تدعو 59 مرشحة على الوظائف النسائية للمراجعة
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني ترشيح 59 متقدمة على المسابقة الوظيفية النسائية بالمرتبة الثامنة، ممن تم قبولهن في قوائم الاحتياط، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة.

ودعت الوزارة المترشحات إلى سرعة مراجعة فروعها في المناطق التي تقدمن عليها، لاستكمال مسوغات تعيينهن.

وأكدت وزارة العدل على المتقدمات على هذه الوظائف ضرورة الدخول إلى بوابة وزارة العدل على الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة الترشيح لهن ومراجعة فروع الوزارة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، مشيرة إلى أن من لم تراجع خلال تلك المدة فإن ذلك يعتبر عدولا منها عن التعيين.

وتأتي تلك الوظائف بتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لدعم المرافق العدلية بما تحتاجه من كوادر نسائية مؤهلة لتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.

وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن للاستعلام عن أي استفسارات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، ولمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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