الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

صحيفة تكشف عن تورط «حزب الله» في فضيحة مدوية بـ«لبنان»

صحيفة تكشف عن تورط «حزب الله» في فضيحة مدوية بـ«لبنان»

توجيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن مكافأة العسكريين

توجيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن مكافأة العسكريين

شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

ميليشيات الحوثي تقصف منازل المدنيين في الحديدة

ميليشيات الحوثي تقصف منازل المدنيين في الحديدة
0

تواصل – وكالات:

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمختلف القذائف والأسلحة، لمنازل المدنيين والأحياء السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة، مما تسبب في تهجير ونزوح عشرات الأسر من منطقة الجبلية، بعد تعرض منازلهم للقصف، ما أسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من المدنيين، من جراء سقوط القذائف على منازلهم.

وكثفت الميليشيات قصفها لمنازل المواطنين بمركز مديرية حيس، بقذائف الآر بي جي والهاون، مما أسفر عن تدمير عددٍ من منازل المواطنين، وفقا لـ”العربية”.

يأتي ذلك فيما تواصل الميليشيا الحوثية خرقها وانتهاكها للهدنة الأممية ولوقف إطلاق النار في الحديدة، وصعدت قصفها لمواقع قوات الجيش الوطني، بالتزامن مع اقتراب موعد انسحابها من موانئ محافظة الحديدة والذي من المقرر أن يبدأ من اليوم الاثنين.

وقامت الميليشيا بقصف مواقع الجيش الوطني شرق مدينة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون، واستهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة في مديريتي حيس الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رئيس هيئة الأركان اليمني: ماضون قدمًا في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي

رئيس هيئة الأركان اليمني: ماضون قدمًا في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي

الجيش اليمني يحرر تبتي سيّان والسوداء بمحافظة حجة

الجيش اليمني يحرر تبتي سيّان والسوداء بمحافظة حجة

30 قتيلاً وجريحاً من الحوثيين في معارك مع قبائل حجور في مديرية قارة بحجة

30 قتيلاً وجريحاً من الحوثيين في معارك مع قبائل حجور في مديرية قارة بحجة

اليمن.. مسؤول أممي يتهم الحوثيين بـ «فبركة» مشاهد ضحايا الغارات

اليمن.. مسؤول أممي يتهم الحوثيين بـ «فبركة» مشاهد ضحايا الغارات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد
“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>