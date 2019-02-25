الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

في أولى مهامه.. نائب وزير الدفاع يتفقد الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

صحيفة تكشف عن تورط «حزب الله» في فضيحة مدوية بـ«لبنان»

صحيفة تكشف عن تورط «حزب الله» في فضيحة مدوية بـ«لبنان»

توجيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن مكافأة العسكريين

توجيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن مكافأة العسكريين

شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

متحدث «التعليم» يكشف استعدادات الوزارة لإدراج «الصينية» في المناهج (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الأحد، عن استعدادات الوزارة لقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس والجامعات.

وأوضح، العصيمي في مداخلة هاتفية مع برنامج ”يا هلا” على روتانا خليجية، أن هناك العديد من الخطوات التي سوف تنفذها الوزارة لتدريس اللغة وتحديد المناهج الصينية، وبدأت بالفعل في ذلك ولكن هذه الأمور سوف تحتاج إلى وقت.

وأكد العصيمي، اهتمام وزير التعليم بهذا القرار، وتكوين الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع، موضحا أن الصين من الدول التي يوجد بها بعثات دراسية، وخريجون من المملكة.

وأضاف أن هذا العام تم تخريج أكثر من 400 طالب من الصين، مؤكدا أن قرار تعليم هذه اللغة الجديدة، يفتح المجال أمام هذا الجيل لينهل من علوم وثقافة وينفتح أكثر على العالم.

وأشار إلى أنه سيتم التعاون والتواصل مع الجهات التي لها علاقة بالمناهج والقرارات والجامعات، مبيناً أن وزير التعليم أخذ هذا الموضوع محل اهتمام بعد صدور التوجيه.

واختتم العصيمي حديثه قائلاً: “هناك مكونات موجودة في المشهد حاليًا، حيث تُدرس اللغة الصينية في كليات اللغات والترجمة”.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعات سعودية تغرد بـ «اللغة الصينية» وتقرر تدريسها ضمن مناهجها

جامعات سعودية تغرد بـ «اللغة الصينية» وتقرر تدريسها ضمن مناهجها

أول تعليق من «وزير التعليم» بشأن إدراج اللغة الصينية في «المناهج»

أول تعليق من «وزير التعليم» بشأن إدراج اللغة الصينية في «المناهج»

خلال زيارة ولي العهد.. الاتفاق على إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي بالمملكة

خلال زيارة ولي العهد.. الاتفاق على إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي بالمملكة

«تعليم صبيا» تحقق في «مقطع ضرب» أحد الطلاب

«تعليم صبيا» تحقق في «مقطع ضرب» أحد الطلاب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد
“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>