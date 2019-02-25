العثور على مقيم متوفى داخل مقر سكن للعمال بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

باشرت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، التحقيق في العثور على مقيم متوفى داخل دورة مياه تابعة لسكن إحدى الشركات في مركز الزيمة.

وكان مركز شرطة الشرائع بمكة المكرمة، قد تلقى بلاغا من مقيم يفيد بأنه يعمل في إحدى الشركات في قرية الزيمة، حيث وجد زميله من الجنسية الباكستانية متوفى داخل دورات المياه التابعة للسكن التابع لهم.

وبعد الكشف على الشخص من قبل فرقة الهلال الأحمر، اتضح أنه متوفى، فيما تولت الجهات الأمنية إعداد محضر بالواقعة، وأحيلت القضية لمركز شرطة الشرائع بحكم الاختصاص.