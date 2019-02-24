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جراحة نادرة تنهي معاناة شاب من آلام استمرت 8 سنوات بالفك 

جراحة نادرة تنهي معاناة شاب من آلام استمرت 8 سنوات بالفك 
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تواصل – جدة:

أنهى فريق طبي مختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم أسنان مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بتوفيق الله، معاناة شاب عشريني بعد فترة علاج بتقويم الأسنان استمرت ثماني سنوات.

وأوضح مدير قسم الأسنان بالمجمع، الدكتور عماد الجديبي، أن المريض كان يعاني من مشكلة في إطباق الأسنان مع عدم القدرة على إقفال الشفاه جيداً، وبالكشف على حالة المريض تبين لنا وجود تقويم في الأسنان الذي يعتبر كمرحلة أولى لعلاج المريض، حيث أجريت له كامل الفحوصات الإشعاعية التي أظهرت نتائجها وجود تأخر بالفك السفلي وتقدم بالفك العلوي.

وأضاف: بعد دراسة حالة المريض من قبل الفريق الطبي المختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم الأسنان بالمجمع استقر الفريق على ضرورة تقويم الأسنان كمرحلة أولى من خلال التدخل الجراحي.

وقال الجديبي: إنه تم إجراء جراحة للمريض استغرقت ثماني ساعات، تكللت بالنجاح ولله الحمد، تم فيها تقديم الفك السفلي وإرجاع الفك العلوي مع تطويل الشفة العلوية.

وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة التخصصي بجدة، الدكتور خالد وصل الله الثمالي، عن شكره وتقديره لأطباء قسم الأسنان على مواصلتهم في تحقيق النجاحات والإنجازات الطبية في جراحة الفم والوجه والفكين، وعلاج حالات مماثلة لحالة المريض ومختلفة، وسعيهم غير المستغرب في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية؛ وصولاً بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة إلى أعلى مستوى يضاهي به أفضل المراكز الطبية العالمية المتقدمة، متمنياً للمريض دوام الصحة والعافية.

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