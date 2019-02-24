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رئيس «هيئة المهندسين» يكشف تفاصيل جديدة عن إقرار لائحة الوظائف

رئيس «هيئة المهندسين» يكشف تفاصيل جديدة عن إقرار لائحة الوظائف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المهندس سعد الشهراني، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، تفاصيل جديدة عن الكادر الهندسي ولائحة الوظائف الهندسية.

وقال الشهراني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تردني بعض الاستفسارات حول موضوع الكادر الهندسي. وكما لا يخفى عليكم، أوضحنا سابقاً أنه تم استكمال جميع الملاحظات التي وردت على اللائحة، وتم توقيع المحضر من خلال هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من جميع الجهات المشاركة قبل نحو شهرين تقريباً”.

وتابع: “يوجد قرار صادر من مجلس الوزراء رقم (٧٥)، وتاريخ ١٤٤٠/ ١/ ٢٩هـ، بتشكيل لجنة عليا مكونة من جهات عدة، يرأسها معالي وزير الخدمة المدنية، لاعتماد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

ولأن لائحة الوظائف الهندسية تعتبر من لوائح الخدمة المدنية فقد تم إحالة كامل المحضر المعد من خلال هيئة الخبراء إلى هذه اللجنة بحكم اختصاصها، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥)؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية التي يتطلبها الإقرار”.

ولفت إلى أنه من خلال متابعة هذا الموضوع فوزير الخدمة المدنية حريص جداً على صدور هذه اللائحة، وقد صرح إلى جميع وسائل الإعلام بأن هناك لوائح في طريقها للإقرار بإذن الله، والمتوقع أن تكون لائحة الوظائف الهندسية من ضمنها بإذن الله.

وأشار رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، إلى أن لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية بدأت أعمالها، وكان أولى ثمرات عملها إقرار لائحة الموارد البشرية الموحدة الجديدة التي سوف يكون لها الأثر الكبير – بإذن الله – على بيئة العمل في القطاع الحكومي.

واستطرد قائلاً: “مما لا شك فيه أن إقرار لائحة الوظائف الهندسية سوف يكون له الأثر الكبير أيضاً على بيئة العمل في المشاريع الحكومية، وسوف يسهم في معالجة الوضع الوظيفي والمهني لمهندسي الدولة؛ وبالتالي سينعكس إيجاباً على الإنتاجية وجودة العمل، التي تسعى لها الدولة أيدها الله”.

وتابع: “ما زلنا في متابعة مستمرة لهذا الملف، وقد يتطلب إقرار السلم المالي والبدلات المالية بعض الوقت تماشياً مع بعض الإجراءات النظامية لوزارة الخدمة المدنية، التي قد تكون خارج صلاحيات الوزير. ونحن متفائلون بأن ترى هذه اللائحة طريقها للنور بإذن الله قريباً”.

وختم الشهراني بقوله: “بإذن الله، إن إقرار لائحة الوظائف الهندسية مسألة وقت فقط. وكما ذكر وزير الخدمة المدنية – حفظه الله – سيتم إقرار وإعلان بقية اللوائح خلال الفترة القادمة، ونأمل أن تكون لائحة الوظائف الهندسية من ضمنها بحول الله وقوته. ونسأل الله التوفيق للجميع”.

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