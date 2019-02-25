أخصائي عظام ينصح بـ«سنة نبوية» لعلاج آلام الرقبة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نصح الطبيب وائل العسك، أخصائي العظام، باتباع سُنة نبوية تغافل عنها الكثيرون تساهم بشكل كبير في علاج آلام الرقبة بسبب أوضاع النوم الخاطئة.

وقال العسك في مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن قصر عضلات الرقبة وتيبسها يسبب آلام الرقبة خاصة في حالة النوم الخاطئ أو لفترات طويلة.

وأوضح أن تحريك الرقبة في نهاية الصلاة وأثناء السلام على اليمين واليسار حتى يرى الخد من الخلف، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مضيفاً: “قال الراوي كنا نرى بياض خد النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه إذا سلم”.