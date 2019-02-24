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«الحناكي» يكشف عن أفضل الوسائل لرفع المستوى المعيشي للمتقاعد (فيديو)

«الحناكي» يكشف عن أفضل الوسائل لرفع المستوى المعيشي للمتقاعد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أسامة الحناكي، مدير برنامج تصميم السياسات وكسب التأييد، في مؤسسة الملك خالد الخيرية، الوسائل التي يجب القيام بها لرفع المستوى المعيشي للمتقاعد.

وقال الحناكي خلال مداخلة له في برنامج “معالي المواطن” المذاع على قناة mbc، إن أفضل وسيلتين لرفع المستوى المعيشي للمتقاعد هما: ربط معاش التقاعد بالتضخم؛ وبالتالي عندما يكبر الشخص في السن وتتكالب عليه صعوبات الحياة أو تكاليف المعيشة، فإن الدعم الذي يتلقاه من المعاش التقاعدي يتماشى مع هذا الارتفاع.

وأضاف أن الوسيلة الثانية تتمثل في أن يقدم نظام الضمان الاجتماعي الفارق في المبلغ الذي يوفر الحياة الكريمة للمتقاعدين.

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