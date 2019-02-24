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«ساما»: 6 حالات لا تغطيها وثيقة التأمين الشامل للمركبات

«ساما»: 6 حالات لا تغطيها وثيقة التأمين الشامل للمركبات
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تواصل – الرياض:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن هناك 6 حالات التي لا تغطي فيها وثيقة التأمين الشامل للمركبات الخسائر والأضرار التي تسبب فيها سائق المركبة المؤمنة.

وترد هذه الحالات في الوثيقة تحت عنوان: “الاستثناءات” أو الحالات التي تكون شركة التأمين ملزمة بتعويض الغير، مع احتفاظها بحق الرجوع على المتسبب بالحادث لاسترداد المبالغ التي دفعتها للغير (المتضرر).

والحالات التي قد لا تغطيها وثيقة التأمين الشامل للمركبات، هي:

  1. مخالفة أغراض الاستخدام المتفق عليها:

لا تغطي وثيقة التأمين الأضرار الناتجة عن مخالفة استخدام المركبة مثل تجاوز عدد ركاب السعة المصرح بها للمركبة، أو زيادة الحمولة، أو الإفراط في إجهاد السيارة، أو استعمال المركبة لأغراض غير تلك الواردة في الوثيقة.

  1. قيمة الأضرار ضمن حدود مبلغ التحمل:

تلتزم شركة التأمين بتحمل التعويض عن الأضرار والخسائر المغطاة، وذلك بعد خصم مبلغ التحمل الذي يتحمله المؤمن له في حال تعرضه لحادث أثناء فترة صلاحية الوثيقة. وتختلف قيمة مبلغ التحمل طبقاً لوثيقة التأمين ومدى رغبته في تحمل جزء من المخاطر.

  1. قيادة السيارة على الطرق غير الممهدة:

قد لا تغطي وثيقة التأمين الشامل للمركبات الأضرار أو الخسائر الناتجة عن قيادة المركبة في الطرق غير الممهدة أو فوق الكثبان الرملية (التطعيس)، أو تجاوز نطاق المسافة المغطاة خارج الطريق الممهدة للسياقة بموجب الوثيقة.

  1. المشاركة في السباقات:

لا تلزم وثيقة التأمين الشامل للمركبات شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناتجة عن استعمال المركبة المؤمنة في أي نوع من أنواع السباقات، أو في تحديد سرعة الانطلاق، أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة أو التفحيط.

  1. تجاوز إشارة المرور أو السير على عكس الطريق:

لا تشمل التغطية التأمينية الشاملة للمركبات الأضرار أو الخسائر الناتجة عن تعرض المركبة لحادث بسبب ارتكاب السائق لمخالفة مرورية كتجاوز الإشارة الحمراء أو السير بعكس اتجاه السير.

  1. النطاق الجغرافي:

هي المناطق التي لا تغطيها وثيقة التأمين في حال تعرض المركبة المؤمنة لحادث، كالمناطق المحظورة على العامة مثل: المطارات، أو الموانئ البحرية، أو في حال تعرض المركبة لحادث أثناء استخدامها خارج حدود المنطقة الجغرافية المشمولة بالتغطية وفقاً لما هو محدد في الوثيقة.

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