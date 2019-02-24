مظاهرات بالجزائر ضد ترشح «بوتفليقة» لولاية خامسة

تواصل – وكالات:

فرقت الشرطة الجزائرية بالغاز المسيل للدموع مظاهرة في العاصمة الجزائر؛ احتجاجاً على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وعززت الشرطة من تواجدها وسط العاصمة بالتزامن، مع توافد مئات المتظاهرين للتعبير عن رفضهم للولاية الخامسة، والمطالبة بالعدول عن ترشح بوتفليقة لـ”العهدة الخامسة”، كما اعتقلت الشرطة عدداً من المشاركين في المظاهرة الناشطين في حركة “مواطنة”.

وقد انتشرت قوات الأمن، منذ صباح اليوم الأحد، في أغلب الأحياء الرئيسية للعاصمة؛ تحسباً لمظاهرة “المواطنة” المنتظرة، التي دعت إليها حركة “مواطنة”.

وكانت أغلب المدن الجزائرية قد شهدت يوم الجمعة الماضي، تظاهرات رافضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.