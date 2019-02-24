وظائف لذوي الخبرة ولحديثي التخرج في «stc»

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة ووظائف لحديثي التخرج للعمل بالشركة بمدينة الرياض وعسير، بمسمى (محلل أول عمليات المبيعات، وفني صيانة مبتدئ شبكات)؛ وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –محلل أول عمليات المبيعات(Senior Sales Operation Analyst) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري أو العلاقات العامة.

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذي صلة.

2 –فني صيانة مبتدئ شبكات(Junior Network Maintenance Technician) (عسير):

– درجة الدبلوم في علوم الحاسب الآلي، أو تقنية المعلومات، أو الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو الإلكترونيات والاتصالات، أو الهندسة الكهربائية، أو الحاسب الآلي، أو الهندسة الميكانيكية.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنة.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/24م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).