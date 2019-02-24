وظائف شاغرة في «مؤسسة البريد» عبر برنامج تمهير

تواصل – الرياض:

أعلنت مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر 15 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل)؛ للعمل بالمؤسسة بمدينة الرياض، من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس.

واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – ممثل خدمة العملاء (عدد الوظائف 4) (للجنسين).

2 – محاسب ‎(عدد الوظائف 1) (للرجال فقط).

3 – أخصائي موارد بشرية ‎(عدد الوظائف 1) (للرجال فقط).

4 – ‎‎ممثل خدمة العملاء (عدد الوظائف 4) (للرجال فقط).

5 – ‎‎أخصائي استمرارية الأعمال ‎(عدد الوظائف 2) (للرجال فقط).

6 – أخصائي موارد بشرية ‎(عدد الوظائف 2) (للرجال فقط).

7 – محاسب ‎(عدد الوظائف 1) (للرجال فقط).

الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3 – حديث التخرج.

3 – ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4 – أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5 – ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/06/19هـ، من خلال الروابط التالي:

1 – ‎‎ممثل خدمة العملاء: (اضغط هنا).

2 – محاسب: (اضغط هنا).

3 – ‎أخصائي موارد بشرية: (اضغط هنا).

4 – ‎‎ممثل خدمة العملاء (للرجال فقط): (اضغط هنا).

5 – أخصائي استمرارية الأعمال: (اضغط هنا).

6 – أخصائي موارد بشرية: (اضغط هنا).

7 – محاسب: (اضغط هنا).