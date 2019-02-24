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توجيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن مكافأة العسكريين
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مؤسسة النقد السعودي، بياناً على موقعها الإلكتروني، شددت فيه على عدم المساس بمكافأة العسكريين التي صدر بها أمر ملكي أمس السبت.

وقالت “ساما” في بيانها:

إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/227) وتاريخ 18 / 06 / 1440هـ الذي تضمن صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

تؤكد مؤسسة النقد على جميع البنوك والمصارف في تعميمها رقم 67 / 38192 وتاريخ 19 / 06 / 1440هـ على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين بالمكافأة المذكورة بالأمر الملكي المشار إليها أعلاه عند تطبيق الاستقطاعات الدورية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ للبدلات والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي الكريم المشار إليه فعلى البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

وتدعو المؤسسة كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال حساب تويتر SAMAcares@ أو بالاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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