الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن مكافأة العسكريين

توجيه مهم من «مؤسسة النقد» بشأن مكافأة العسكريين

شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

كاتب: لهذه الأسباب زار «ولي العهد» 3 دول نووية

كاتب: لهذه الأسباب زار «ولي العهد» 3 دول نووية

أوامر ملكية.. مكافأة للعسكريين و«خالد بن سلمان» نائبا لوزير الدفاع

أوامر ملكية.. مكافأة للعسكريين و«خالد بن سلمان» نائبا لوزير الدفاع

وفاة وإصابة 12 شخصاً في حادث مروع بحوطة بني تميم

وفاة وإصابة 12 شخصاً في حادث مروع بحوطة بني تميم
0

تواصل – الرياض:

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب 7 آخرون؛ جراء حادث مروري وقع صباح اليوم الأحد، بطريق الحيانية – جنوب غربي محافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم قد استقبل 12 شخصاً من بينهم خمس وفيات؛ مواطن و4 وافدين، و7 حالات إصاباتهم متفرقة ومتفاوتة في درجة الخطورة، وعلى الفور باشر الفريق الطبي حالة المصابين بتوفير العلاجات اللازمة لهم ونقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى نفسه.

فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث وفتحت ملف تحقيق للحادثة التي كشفت تفاصيلها الأولية أن مواطناً يقل عدداً من مخالفي ومخالفات نظام الإقامة فقد السيطرة على المركبة في أثناء عبوره الطريق وسط الحيانية فانقلبت مركبته مرات عدة.

وطالب عددٌ من الأهالي بضرورة تزويد مخفر الحيانية بعدد من رجال الأمن والسيارات الأمنية لمنع عبور مهرِّبي مخالفي الإقامة، إضافةً إلى توفير مركز للهلال الأحمر بالمنطقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هدف: ملتقى لقاءات الرياض يضم معارض للتوظيف وورش عمل وبرامج تدريب

هدف: ملتقى لقاءات الرياض يضم معارض للتوظيف وورش عمل وبرامج تدريب

إحباط محاولة سلب بـ«ساطور» أمام بنك في «شفا الرياض»

إحباط محاولة سلب بـ«ساطور» أمام بنك في «شفا الرياض»

ولي العهد يزور رئيس تحرير «الرياض» في المستشفى بالصين (فيديو)

ولي العهد يزور رئيس تحرير «الرياض» في المستشفى بالصين (فيديو)

تفاصيل وفاة مواطنة على متن رحلة داخلية للخطوط السعودية

تفاصيل وفاة مواطنة على متن رحلة داخلية للخطوط السعودية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد
“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>