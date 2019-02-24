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انقلاب سيارة واحتراقها في حادث مروع بالطائف.. والمرور يغلق الطريق (فيديو)

انقلاب سيارة واحتراقها في حادث مروع بالطائف.. والمرور يغلق الطريق (فيديو)
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تواصل – الطائف:

احترقت سيارة بعد اصطدامها بحواجز إحدى العبارات وانقلابها، فجر اليوم الأحد، على طريق السيل – الطائف بالقرب من كوبري مسرة، فيما نجا قائدها، حيث أُصيب بإصابات طفيفة.

وأغلق المرور الطريق احترازياً؛ نظراً للهب الاحتراق، وسط مطالبات الأهالي بوضع كاميرات الرصد الآلي بهده المنطقة.

وباشر الدفاع المدني والمرور الموقع، وقام أفراد الدفاع المدني بإخماد الحريق، وعمل أفراد المرور على تنظيم حركة السير وإغلاق الطريق المتجه إلى الطائف احترازياً لحين إخماد النيران.

فيما جدد أهالي الطائف ومرتادو طريق السيل وضع كاميرات الرصد الآلي؛ لضبط تهور السائقين، خاصة أن المنطقة التي وقع فيها الحادث توضع فيها كاميرات الرصد وتُزال بين حين وآخر.

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