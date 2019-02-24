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إحباط تهريب 26 ألف حبة ترامادول وأمفيتامين بـ«مطار جدة»

إحباط تهريب 26 ألف حبة ترامادول وأمفيتامين بـ«مطار جدة»
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تواصل – واس:

تمكنت جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، من ضبط كمية من حبوب “الترامادول”، “والأمفيتامين”، بلغت أكثر من 26 ألف حبة، وذلك بعد محاولة عددٍ من المسافرين القادمين عبر المطار تهريبها إلى المملكة.

وأوضح مدير عام الجمرك بندر الرحيلي أنه تم إحباط تهريب تلك الكمية من الحبوب المحظورة من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم أولاً إحباط محاولة تهريب (1000) حبة من الترامادول عُثر عليها داخل مأكولات مُغلفة بقصدير ومخبأة ضمن أمتعة أحد المسافرين.

فيما تم إحباط محاولة أخرى لتهريب (1989) حبة من حبوب الترامادول المحظورة كانت مُخبأة داخل طردين يحتويان على إرسالية عبارة عن “فُلفُل أحمر”.

وأضاف “الرحيلي” أنه تم إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب “الأمفيتامين”، حيث بلغ ما تم ضبطه في المحاولة الأولى (22.900) حبة كانت مُخبأة داخل عُلب تحتوي على مأكولات، كما تم ضبط (665) حبة عُثر عليها داخل حقيبة يدوية مع أحد المسافرين القادمين.

وشددت الجمارك السعودية على أنَّها مستمرة في تعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تواصل المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية نجاحها في مجال الضبط الجمركي؛ لمنع دخول كل ما من شأنه الإضرار بالوطن ومقدراته.

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