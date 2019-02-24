الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 34 سرقة.. وتكشف عن جنسياتهم

كاتب: لهذه الأسباب زار «ولي العهد» 3 دول نووية

كاتب: لهذه الأسباب زار «ولي العهد» 3 دول نووية

أوامر ملكية.. مكافأة للعسكريين و«خالد بن سلمان» نائبا لوزير الدفاع

أوامر ملكية.. مكافأة للعسكريين و«خالد بن سلمان» نائبا لوزير الدفاع

عسير.. الإطاحة بـ3 أشخاص تورطوا في مقتل جندي بـ«تثليث»

عسير.. الإطاحة بـ3 أشخاص تورطوا في مقتل جندي بـ«تثليث»

10 شركات بالقطاع الخاص تطرح مئات الوظائف للرجال والنساء

10 شركات بالقطاع الخاص تطرح مئات الوظائف للرجال والنساء
0

تواصل – واس:

بدأت اليوم، المقابلات الشخصية لشغل 483 فنية وإدارية أعلنت عنها 10 شركات في القطاع الخاص ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض، منها (321) وظيفة رجالية و(162) نسائية، وسيستمر إجراء المقابلات الخاصة بهذه الوظائف حتى الخميس 28 فبراير الجاري، وذلك بمقر الغرفة والشركات.

وسيتواصل إجراء المقابلات اليوم الاثنين 25 فبراير حيث ستجري بمقر مركز ايبكوت للتدريب الساعة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة أخصائية تسويق برامج، وسيتم بغرفة الرياض الثامنة صباحاً إجراء المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة ممثلة مبيعات بشركة إمداد الخبرات، كما ستجري أيضاً بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية لشغل وظيفتا محاسب زبائن، محضر قهوة بشركة أسواق التميمي.

أما في يوم الثلاثاء 26 فبراير ستجري المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحاً للراغبات في شغل وظائف في شركة تألق الطب تحت مسمى موظفة علاقات مرضى، أخصائية تسويق، موظفة قسم اتصالات، محاسبة، موظفة استقبال.

وستجرى في اليوم نفسه بمؤسسة ركن سانية التاسعة صباحاً مقابلات النساء لشغل وظائف تحت مسمي (بائعة، مصورة ومصممة، كاشيرة، تسويق إلكتروني)، كما ستجرى في هذا اليوم أيضاً المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحاً للراغبين في شغل وظائف تحت مسمي (فني، تقنية معلومات، مسؤول توظيف، أخصائي موارد بشرية، منسق غرفة التحكم، محاسب، عداد نقد، حارس أمن) بشركة أمنكو.

ويوم الأربعاء 27 فبراير فستجري بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة بائعة تجميل في شركة الموارد التجارية، كما سيتم في هذا اليوم بمقر الغرفة الثامنة صباحاً إجراء المقابلات للراغبين في شغل وظائف في مركز ايبكوت للتدريب تحت مسمي (منسق تدريب، اختصاصي تسويق برامج)، كما ستجرى في اليوم نفسه كذلك المقابلات الشخصية للراغبين بمقر شركة د. كيف القابضة العاشرة صباحاً لشغل وظيفة تحت مسمي (مشرف فترة، مشرف فرع).

وفي يوم الخميس 28 فبراير ستجرى بمقر الغرفة الساعة الثامنة صباحاً المقابلات لشغل عدد من الوظائف النسائية لدي شركة أمنكو تحت مسمي (أخصائية موارد بشرية، أخصائية توظيف، أخصائية قسم رواتب، مسؤولة توظيف، مسؤولة شؤون موظفين، مسؤولة رواتب، محاسبة، حارسة أمن).

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البيئة» تعلن توفر 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء

«البيئة» تعلن توفر 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء

«العدل» تدعو 59 متقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين

«العدل» تدعو 59 متقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين

هيئة المقاولين: آلية جديدة للتوطين.. وهذا ما اتفقنا عليه مع «العمل»

هيئة المقاولين: آلية جديدة للتوطين.. وهذا ما اتفقنا عليه مع «العمل»

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد
“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً
مقالات

“المختلفون”.. حين اتفقوا على العمل سوياً

المزيد
دعوة بعد عقدين من الزمان
مقالات

دعوة بعد عقدين من الزمان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>