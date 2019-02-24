«البيئة» تعلن توفر 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء

تواصل – واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد.

وأشار عسيري إلى أن شروط التعاقد تشمل: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عما هو محدد للوظيفة المرشح عليها، وأن يكون حاصلاً على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية، وألا يكون المتعاقد معه مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى، إضافة إلى أن يكون لائقاً صحياً وفق لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية، وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر عمله.

ودعا الراغبين من المواطنين والمواطنات إلى الاطلاع على المسميات والتقديم على الوظائف، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة WWW.MEWA.GOV.SA ، ثم الدخول إلى أيقونة التوظيف، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء القادم 21 / 6 / 1440هـ، ولمدة عشرة أيام.