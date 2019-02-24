1900 مسلم جديد بـ«تعاوني شمال الرياض» خلال عام

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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير صادر عن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شمال الرياض للعام المالي 1439/1440هـ (2018م) عن إسلام (1925) رجلاً وامرأة من (24) دولة، عبر دعاة المكتب، والبرامج الدعوية التي نُفذت داخل المكتب وخارجه، وعبر الوسائل الحديثة لنشر الإسلام.

وأوضح مدير المكتب الدكتور عبدالرحمن بن حسين الفيفي، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله، ثم بتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مشيداً بتعاون الكفلاء والكفيلات، ومبادرات المتطوعين في الدعوة إلى الله، ودعم المحسنين وأهل الخير في هذا البلد المعطاء، وداعمي وداعمات مكتب الدعوة في شمال الرياض، وأثر دعمهم بعد توفيق الله في تحقيق هذه الإنجازات، داعيا المحسنين إلى استمرار هذه الإسهامات الطيبة في مشاريع المكتب اغتناما لفضل الدعوة إلى الله.

وأضاف أن المكتب أقام تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مسابقة القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بمشاركة (591) متسابقاً ومتسابقة من عدة جنسيات، ونفّذ المكتب أكثر من (2900) منشط دعوي في مساجد أحياء وأسواق شمال الرياض، كما تم تفطير (14500) صائم في شهر رمضان، وتسيير (88) حافلة أقلّت (4317) مواطناً ومقيماً لأداء مناسك الحج والعمرة، فيما نظم محاضرات ودروس ودورات تعليمية وملتقيات وجولات ميدانية للجاليات استفاد منها أكثر من (180) ألف رجل وامرأة، ونتج عنها بفضل الله دخول (22500) رجل وامرأة في الإسلام منذ إنشاء المكتب عام 1413هـ.

 

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