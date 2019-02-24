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«العدل» تدعو 59 متقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين

«العدل» تدعو 59 متقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل عن ترشيح 59 متقدمة على المسابقة الوظيفية النسائية بالمرتبة الثامنة، ممن تم قبولهن في قوائم الاحتياط.

ودعت الوزارة المرشحات إلى الدخول على موقعها على شبكة الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين.

تأتي تلك الوظائف بتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لدعم المرافق العدلية بما تحتاجه من كوادر نسائية مؤهلة لتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.

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