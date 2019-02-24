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ميزة جديدة لمستخدمي «فيسبوك أندرويد».. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

أعلن موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي نبأ سارا لكل أصحاب هواتف «أندرويد»، يتعلق بالحفاظ على خصوصيتهم، حين أضاف في تحديث جديد على هواتف «أندرويد»، أداة جديدة للتحكم في خصوصية أصحاب هواتف «أندرويد».

الخاصية الجديدة تتيح لهم منع الشبكة الاجتماعية الشهيرة من الوصول إلى مواقعهم عندما لا يكون التطبيق مفتوحا على هواتفهم، بحسب موقع «ذا فيرج» الأمريكي.

وبعد التحديث الجديد، سيضطر مستخدمو «أندرويد» الذين قاموا بمنح الإذن لـ«فيسبوك» بمعرفة أماكنهم، بتغيير الإعدادات في هواتفهم، لضمان حماية خصوصيتهم.

وتتوافر خاصية «سجل المواقع» على الهواتف الذكية لأغراض عدة، منها تنبيه أصحاب الهواتف بشأن وجود أصدقاء لهم في أماكن قريبة من أماكن وجودهم، لكي يلتقوا ببعضهم البعض، أو لكي يعرفوا أماكن فروع محلات ومطاعم في نفس مناطق سكنهم.

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